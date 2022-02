Sutera. Approvati dalla Giunta 3 progetti di utilità collettiva (PUC) su verde pubblico, edifici comunali e viabilità

SUTERA. Sono stati approvati, da parte della Giunta Comunale, n. 3 progetti utili alla collettivita (PUC) denominati “Curiamo il verde pubblico”, “teniamo puliti gli edifici comunali” e “manutenzione della viabilità urbana”.

Sono state già avviate al lavoro 4 persone, percettori di “Reddito di Cittadinanza” per espletare il servizio di : “Curiamo il verde pubblico” e “teniamo puliti gli edifici comunali”.

Il progetto “Curiamo il verde pubblico” vede coinvolti 2 utenti e gli interventi saranno rivolti alla manutenzione ordinaria e cure delle aree verdi, degli alberi, delle siepi, dei vasi e delle aiuole;

Sistemazione di nuove aree pubbliche da destinare a verde con relativa piantumazione e manutenzione ordinaria; Cura ed abbellimento di spazi urbani mediante la collocazione di elementi di arredo urbano quali piante, fioriere, vasi, panchine, fontanelle, ecc..

Custodia delle ville e dei giardini, Pulizia, custodia e manutenzione del cimitero comunale.

· riqualificazione delle aree verdi, attraverso attività di scerbatura e raccolta di rifiuti abbandonati.

· supporto al posizionamento di cartelli stradali, panchine, cestini per eventuali manifestazioni pubbliche.

Il progetto “teniamo puliti gli edifici comunali” vede coinvolti n. 2 utenti ed il servizio andrà ad integrarsi con i servizi di manutenzione e pulizia degli edifici comunali, gli interventi saranno rivolti alla Pulizia, pitturazione e manutenzione degli edifici comunali; Piccoli interventi di manutenzione straordinaria; Custodia degli edifici comunali;

E’ stato individuato quale responsabile per l’inserimento sulla piattaforma GEPI dei progetti di cui sopra il dipendente Ins. Onofrio Grizzanti, responsabile, inoltre, della gestione dei progetti “Teniamo puliti gli edifici comunali” e “Curiamo il verde pubblico”.

Si fa presente che il Comune Capofila del DSS D10 ha attivato in favore dei soggetti coinvolti nei progetti idonee coperture assicurative presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività previste dal PUC, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e che i beneficiari del RDC avviati nei sopracitati progetti saranno forniti dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.