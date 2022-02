SOMMATINO. Si svolgerà domenica 20 febbraio una nuova giornata dedicata alle vaccinazioni anti Covid. La vaccinazione si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso il Poliambulatorio in viale Aldo Moro.

Il sindaco Elisa Carbone ha spiegato che saranno effettuate le vaccinazioni in modalità OPEN DAY, senza prenotazione, per tutti i cittadini over 12.