Sicilia: accordo Sicindustria ed Esercito per ricollocare i militari in congedo

Favorire la ricollocazione professionale dei volontari militari congedati all’interno del sistema imprenditoriale siciliano, anche attraverso l’attivazione di corsi di formazione, stage e tirocini. E’ questo l’obiettivo dell’intesa siglata a Palazzo dei Normanni, sede del comando militare dell’Esercito in Sicilia, dal generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, e dal presidente di Sicindustria, Gregorio Bongiorno.

In particolare l’accordo, che ricade nell’ambito del “Progetto sbocchi occupazionali”, coordinato dal segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti (Segredifesa) e sviluppato dai comandi militari esercito, presenti in ogni Regione: l’accordo, finalizzato a promuovere la ricollocazione professionale del personale militare, una volta terminato, senza demerito, il periodo di servizio nelle forze armate, mira a far incontrare domanda e offerta occupazionale di personale che non ha trovato collocazione nell’ambito della pubblica amministrazione ma che, comunque, risulta essere in possesso di preziose specializzazioni, oltre che di accertati requisiti di moralita’ e affidabilita’.

Il settore imprenditoriale rappresentato da Sicindustria diventa, da oggi, un potenziale bacino occupazionale per i giovani siciliani iscritti al sistema informativo lavoro difesa, grazie alla possibilita’ per i firmatari di un reciproco accesso alle informazioni in tema di capacita’ delle risorse umane disponibili e posizioni vacanti nell’ambito delle realta’ industriali associate.