Sanremo, Morandi terzo: “Io mi sono jovanottizato? No, è Lorenzo che si è morandizzato”

“Mi sono ‘jovanottizzato’? No, è Jovanotti che si è ‘morandizzato’…”. Gianni Morandi scherza, ma poi non tanto, sul connubio con Lorenzo, autore del brano ‘Apri tutte le porte’ con cui si è piazzato al terzo posto del podio a SANREMO 2022, nonché suo partner nella serata delle cover. “Certo, Lorenzo mi ha dato una mano per questo risultato: intanto scrivendo la canzone, e poi con la performance della cover mi ha dato altra carica”, ammette.

Morandi si dice “felicissimo del risultato: un bellissimo podio, con tre generazioni rappresentate, non me lo sarei mai immaginato. Sono venuto con questa canzone di Jovanotti che mi piace, mi fa esprimere, mi rappresenta.