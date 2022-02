Boom per gli ascolti della quarta serata del Festival di Sanremo : con 11.378.000 spettatori e uno share del 60,5% Amadeus batte ancora se stesso. Lo scorso anno la quarta serata del Festival di Sanremo , che però in quel caso non era dedicato alle cover, fu seguita da 7.880.000 spettatori, con il 44,7% di share. Nel 2020, primo Festival dell’era Amadeus, fu invece seguita da 9.504.000 spettatori con uno share del 53,3%.