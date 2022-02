San Cataldo. Presso la Casa di Cura Regina Pacis si può effettuare un periodo di formazione nel corso della carriera di specializzazione

SAN CATALDO. Gli specializzandi di qualsiasi Scuola possono effettuare un periodo di formazione in strutture non appartenenti alla rete formativa sia in Italia che all’estero, per un periodo massimo di 18 mesi, nell’arco della carriera di specializzazione. Le strutture italiane possono essere pubbliche o private, accreditate e contrattualizzate con il SSN come la Casa di Cura “Regina Pacis”.

Ad oggi, è possibile richiedere formazione “extra rete” presso la nostra Struttura per le seguenti Specializzazioni:

– Anestesia

– Cardiologia

– Chirurgia Generale

– Urologia

Visti i passaggi necessari per l’approvazione, la Casa di Cura Regina Pacis consiglia di iniziare l’iter con congruo anticipo rispetto alla data di inizio frequenza (almeno 2 mesi prima).