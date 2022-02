SAN CATALDO. Nelle ultime 24 ore è ancora in passivo il saldo tra nuovi casi di positività e guarigioni a San Cataldo. A far emergere questa considerazione sono i dati contenuti nel report giornaliero dell’Asp di Caltanissetta. Al riguardo, sono stati 44 i nuovi casi di positività al Covid in Città.

A fronte di questi nuovi casi, si sono anche registrate 17 guarigioni. Alla luce di questi dati, il numero complessivo attuale dei positivi a San Cataldo ha superato quota 600 attestandosi a 609.