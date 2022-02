San Cataldo. Convocato Consiglio comunale in seduta urgente per l’11 febbraio

SAN CATALDO. E’ stato convocato in seduta urgente per l’11 febbraio alle ore 18 il Consiglio comunale presso l’Aula consiliare sala “Senatore Giuseppe Alessi”, al primo piano del Palazzo Comunale. Coloro che dovranno partecipare alla seduta consiliare potranno farlo solo se in possesso della certificazione verde (Green Pass).

Oltre all’esame ed approvazione dei motivi di convocazione del consiglio comunale, il secondo punto all’ordine del giorno del consiglio comunale riguarda l’aggiornamento dello schema del piano triennale delle opere pubbliche 2023/2023 e del piano annuale 2022.