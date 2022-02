San Cataldo. Al via il progetto “Girl Code It Better” per 20 giovani studentesse della “Carducci”

SAN CATALDO. Si chiama “Girls Code It Better” ed è il progetto rivolto a 20 giovani studentesse di San Cataldo, della Scuola Secondaria di primo grado Giosuè Carducci, che ha come obiettivo principale quello di incoraggiare anche le ragazze a scegliere percorsi professionali in ambito STEM, un termine utilizzato per indicare le discipline scientifico-tecnologiche (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e i relativi corsi di studio.

Il progetto di Officina Futuro Fondazione W-Group e sposato dalla nostra Amministrazione, sarà seguito direttamente dall’Assessore alle Pari opportunità e alla Scuola Marianna Guttilla e vede quali partner dell’iniziativa la Banca di Credito Cooperativo G.Toniolo di San Cataldo e SEW-EURODRIVE.

Un progetto ricercato, seguito e promosso dal Dirigente Salvatore Parenti, dal coach maker Mariangela Curatolo e dalle coach docenti Valentina Tesoro e Loredana Raimondi, che vanta quale obiettivo principale, appunto, quello di avvicinare le studentesse al mondo della progettazione e della digitalizzazione in tutte le sue forme.

Nel dettaglio, le giovani Sancataldesi parteciperanno a diversi #laboratori e incontri, e in sinergia con la nostra Amministrazione che si occuperà di aspetti burocratici, pulizia e potatura, valorizzeranno un’area/una villetta del nostro Comune, individuata proprio da loro, dove sarà organizzata una manifestazione finale in cui metteranno in campo le competenze acquisite nella programmazione di schede digitali quali Sam Labs, Microbit e Makey Makey, attraverso esperimenti scientifici e percorsi didattici.