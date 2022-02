Riavviata distribuzione idrica a Niscemi e Mazzarino

Riavviata la distribuzione nei comuni interessati dal fermo dell’acquedotto Blufi adottato del fornitore di sovrambito Siciliacque per consentire un intervento tecnico volto ad eliminare una consistente perdita nella propria rete riscontrata in territorio di Pietraperzia (EN).

Caltaqua-Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha riavviato l’ordinaria distribuzione programmata così come di seguito specificato.

– Niscemi: questa sera, venerdì 18 febbraio, zone Macello Basso, Cimitero Alto, Poggio Placenti; domani mattina, sabato 19 febbraio, zone Macello Alto, Canale, Cicero, Pitré, in serata zone Cimitero Basso, Carbone Maugeri, Centro Storico e Tripoli Trappeto.

– Mazzarino: oggi, venerdì 18 febbraio, zona C (Mercadante ); domani, sabato 19 febbraio,zona A (Via Calvario, Bertolone, Via Roma e Santa Lucia ), domenica, 20 febbraio zona B (Glorioso, Madre, Fasellari, Fondaco Vecchio, Salita Montata).

Nel comune di Riesi, così come già reso noto, non si è resa necessaria alcuna interruzione della distribuzione.