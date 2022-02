Resuttano, il sindaco Carapezza dà disponibilità per il terzo mandato

RESUTTANO – Il sindaco Carapezza è disponibilite a continuare a ricoprire il suo ruolo per il t5erzo mandato.Si rivolce ai suoi cittadini: “

” Cari amici e concittadini, per la prossima tornata elettorale, che si terrà fra qualche mese, rinnovo la mia disponibilità a candidarmi perché vorrei dare continuità al mandato amministrativo, che con tanto impegno e dedizione ho cercato di portare avanti, onorando la fiducia di tanti concittadini che mi hanno sostenuto e che con tanti attestati di stima e gradimento mi hanno espressamente chiesto di continuare il percorso intrapreso. Le difficoltà dell’ultimo biennio, causate dalla pandemia, hanno stravolto il vivere civile, la normalità sociale e naturalmente anche l’azione amministrativa, che è stata ridefinita in relazione alle necessità conseguenti l’emergenza sanitaria. Nonostante ciò, molte iniziative intraprese sono state portate a compimento, con grande soddisfazione.Tante altre sono in itinere (Rifacimento del campo sportivo, riqualificazione del Parco della Rimembranza mediante la realizzazione di un parco-avventura, consolidamento dell’area a monte di via Castelnuovo, ristrutturazione del CCR comunale, …) è proprio per il completamento di queste e di altre opere, che mi piacerebbe continuare l’impegno amministrativo e portarle a conclusione.Con il Vostro sostegno e la Vostra fiducia vorrei continuare il cammino intrapreso con competenza, professionalità, impegno, serietà e piena disponibilità verso tutti i Resuttanesi a cui mi sento profondamente vicino.Un caro saluto a Tutti, Rosario Carapezza”.