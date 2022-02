Promozione. Grande impresa esterna dell’Atletico Nissa che impone il pari 1-1 alla capolista Real Aci. Gol del giovane Scribani

Grande impresa dell’Atletico Nissa che, priva di diversi titolari, è riuscita a fermare a domicilio la capolista Real Aci sul risultato di 1-1. Nel recupero della 14° giornata accade tutto nella ripresa. Prima Totò Chimenti para un calcio di rigore a Mongelli, e poi grazie alla giovane promessa nissena Scribani, classe 2004 (nella foto), firma il momentaneo vantaggio giallorosso.

I padroni di casa guidati da Manca sembrano accusare il “doppio colpo”, ma nei minuti finali sono riusciti ad agguantare il pari con Mongelli. L’Atletico Nissa ha così potuto compiere un importante passo avanti per ciò che concerne l’obiettivo dei play off e domenica prossima affronterà in casa il Misterbianco al Palmintelli.