Mussomeli, seminaristi in missione vocazionale nelle parrocchie

Missione vocazionale a Mussomeli dei seminaristi della Diocesi di Caltanissetta. “La messe è abbondante ma gli operai sono pochi”. Così ha ricordato il parroco della Trasfigurazione in Santa Teresa al Castello don Vincenzo Giovino, nell’accogliere nella sua parrocchia i sei seminaristi diocesani, guidati dal Rettore don Aldo Amico per una visita interparrocchiale nelle giornate del 19 e 20 febbraio a Mussomeli. Precedentemente erano stati in altri paesi della diocesi nissena. Lo scopo, come ha sottolineato il rettore don Aldo Amico, è “sensibilizzare alla preghiera per le vocazioni e sensibilizzare alla pastorale vocazionale che deve essere presente in tutte le parrocchie”. I seminaristi saranno presenti anche nella parrocchia di Cristo Re e nella chiesa di San Francesco dove incontreranno i giovani.