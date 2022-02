Mussomeli. Manifestazione di interesse per partecipare al “Festival Sicilia a Ginevra”

MUSSOMELI. Il Comune di Mussomeli ha emesso un avviso pubblico di manifestazione di interesse per il “Festival Sicilia a Ginevra” che si svolgerà in Svizzera dal 18 al 20 marzo. L’avviso è volto a reperire imprese che operano nel settore agroalimentare e artigianale a partecipare all’evento “Festival Sicilia a Ginevra”. All’evento suddetto, sarà possibile promuovere il territorio di Mussomeli e promuovere e far degustare i propri prodotti nel territorio realizzati.

Pertanto, si invitato le imprese interessate a comunicare all’indirizzo di posta elettronica comunemussomeli@legalmail.it la propria disponibilità entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente indicando come oggetto “Festival Sicilia a Ginevra – Disponibilità”. I costi di viaggio, vitto e alloggio per l’eventuale partecipazione del titolare dell’impresa o rappresentanti saranno a carico della stessa ditta partecipante. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Assessore Michele Spoto.