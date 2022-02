Mussomeli, l’illuminazione in contrada “Cermano”: un sogno che si realizza dopo mezzo secolo

MUSSOMELI – Finalmente l’illuminazione pubblica in contrada Cermano. E’ stata inaugurata, dal sindaco Giuseppe Catania, presenti gli assessori Seby Lo Conte e Michele Spoto, il capo Area dell’Ufficio Tecnico ing. Carmelo Alba e il personale dell’Ufficio Alfonso Piazza e Michele Frangiamore ed alcuni del vicinato della contrada. Ci sono voluti 50 anni per la realizzazione di un sogno di tanti residenti della zona, molti dei quali non hanno visto la realizzazione per avere raggiunto la Casa dl Padre. E così il 3 febbraio 2022 rimarrà una data storica per tale evento a beneficio dei residenti, e non, di quel lembo di terra.

“Sono molto contento – ha detto il sindaco Catania – che anche la zona di c.da Germano, zona di espansione a ridosso del centro urbano, da questa sera ha l’illuminazione pubblica. Dopo circa 50 anni di attesa, finalmente, anche i cittadini residenti in quella zona usufruiranno dell’illuminazione che garantirà maggiore sicurezza e visibilità dell’area. Un ringraziamento all’ufficio tecnico e alla squadra manutenzione ed in particolare ai nostri dipendenti Alfonso Piazza e a Michele Frangiamore.

Questo lavoro pianificato dalla mia precedente amministrazione trova compimento con questa nuova, in uno spirito di continuità amministrativa.

Nelle prossime settimane completeremo l’ampliamento in tutta la c.da (passando per via Cammarata e via De Paoli) per poi passare in altre zone della nostra cittadina. Un altro punto del nostro programma elettorale portato a termine”. E’ intervenuto il presidente dell’Associazione “Madonna delle Vigne” Giuseppe Carapezza che ha ringraziato l’Amministrazione Catania per avere portato a termine l’atteso sogno che è diventata realtà. Anche l’Ing. Alba si è complimentato per la felice conclusione dell’iniziativa ed ha ringraziato il personale per concretamente ha realizzato l’opera. L’evento è stato trasmesso in diretta web, facendo vedere, attraverso un giro in macchina, l’ illuminazione per le strade della contrada. A conclusione, è stato offerto un piccolo rinfresco.