Mussomeli. Il sindaco annuncia che anche in contrada Germano c’è l’illuminazione pubblica

MUSSOMELI. “Sono molto contento di comunicare, infatti, che anche la zona di contrada Germano, zona di espansione a ridosso del centro urbano, ha l’illuminazione pubblica; dopo circa 50 anni di attesa, finalmente, anche i cittadini residenti in quella zona usufruiranno dell’illuminazione che garantirà maggiore sicurezza e vivibilità dell’area.

Stessa cosa di qualche mese fa quando abbiamo inaugurato l’impianto di illuminazione di contrada Bumarro (anche in quel caso i cittadini attendevano da 20 anni); questo lavoro pianificato dalla mia precedente amministrazione trova compimento con questa nuova, in uno spirito di continuità amministrativa”. Lo ha affermato il sindaco Giuseppe Catania.

Il primo cittadino, che ha ringraziato l’ufficio tecnico e la squadra manutenzione ed in particolare i dipendenti Alfonso Piazza e a Michele Frangiamore, ha ricordato che un altro punto del suo programma elettorale portato a termine, annunciando annunciato che nelle prossime settimane sarà completato l’ampliamento in tutta la contrada passando per via Camnarata e via De Paoli per poi passare in altre zone, per un complessivo numero di 140 corpi illuminanti.