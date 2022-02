Mussomeli, finanziamento da un milione di euro per la riqualificazione di tre piazze del centro storico: “Madrice”, “Firenze” e “Monti”

MUSSOMELI – Il sindaco Catania: “Esprimo grande soddisfazione per l’ennesimo finanziamento portato a casa dalla mia Amministrazione.

Arrivato questa mattina (10.02.2022) il decreto di finanziamento da un milione di euro per la riqualificazione di tre piazze presenti nel nostro centro storico: PiazzaleMadrice, Piazzetta Firenze, Piazzetta Monti.

I progetti finanziati al comune di Mussomeli, sotto la mia guida, sono ormai considerevoli come importo ed innumerevoli in quantità ed abbracciano tutti i settori di amministrazione della città (riqualificazione centro storico,

efficientamento energetico, messa in sicurezza edilizia scolastica, riqualificazione e realizzazione impiantistica sportiva, riqualificazione impianti culturali, sostenibilità ambientale, inclusione sociale).

La rigenerazione urbana della nostra cittadina continua con i fatti”.