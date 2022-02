Mussomeli, Calcinacci in Via Trabia.Intervengono Vigili del Fuoco

MUSSOMELI – Questo pomeriggio, intervento tempestivo della squadra dei Vigili del Fuoco di Mussomeli coordinata dal Capo reparto, Sebastiano Bellanca, supportata dalla squadra di Caltanissetta con l’ausilio dell’autoscala ed in sinergia con il personale operativo di Caltanissetta.

Il sindaco Catania ha ringraziato il capo turno e capo reparto provinciale, Filippo Cassisi, per la disponibilità finalizzata a contenere le criticità presenti nel territorio. A distanza di poche ore la viabilità im via P.pre Trabia è stata prontamente e rapidamente ripristinata.