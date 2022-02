La Delegazione ACI Sport Sicilia celebra i Campioni regionali

Si avvicina la data del 12 marzo quando nella fastosa cornice del Palacongressi di Taormina, si terrà la Cerimonia di Premiazione con cui la Delegazione ACI Sport Sicilia celebra i migliori interpreti regionali, delle stagioni agonistiche 2020 e 2021, dell’Automobilismo e del Karting.

Farà gli onori di casa il Delegato/Fiduciario Daniele Settimo, unitamente all’intero staff di lavoro. Saranno molti gli ospiti d’onore che con la loro presenza arricchiranno il prestigio della consegna dei Volanti Siciliani Oro, Argento e Bronzo, di tutti i Trofei ed i riconoscimenti per i successi nei Campionati Regionali di Karting, Rally, Regolarità, Salita (auto moderne ed auto storiche) e Slalom. Momento sempre più atteso quello della consegna del Premio “Nino Vaccarella”, prima edizione voluta da Daniele Settimo e da Giovanni Vaccarella, figlio del grande campione palermitano, destinato a chi si distingue particolarmente nell’esaltazione del mondo sportivo automobilistico siciliano.

La Cerimonia avrà inizio alle 16 di sabato 12 marzo e tutti i migliori interpreti delle ultime due stagioni saranno finalmente celebrati ed opportunamente festeggiati nuovamente in presenza, sempre nel pieno rispetto delle vigenti normative sanitarie, come permettono gli ampi spazi del Palacongressi della capitale del Turismo.

-“Potersi congratulare nuovamente in presenza con chi rende lo sport siciliano tanto vivo e conosciuto, infonde certamente emozione – afferma Daniele Settimo – lo staff della Delegazione è al lavoro per garantire il prestigio che meritano i nostri sportivi. Per questa ragione siamo lieti di poter svolgere la Cerimonia a Taormina, dove ancora una volta la collaborazione con il Sindaco prof. Mario Bolognari e l’intera Amministrazione si rivela molto proficua”-.