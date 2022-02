Il greenpass per chi ha fatto tre dosi di vaccino non avra’ una scadenza. E’ quanto emerge dalla cabina di regia in corso a palazzo Chigi. Il Consiglio dei Ministri, che deve ratificare le decisioni, non e’ pero’ ancora cominciato. Novita’ anche per le scuole: alle elementari, medie e superiori gli studenti vaccinati non andranno piu’ in dad, ma si limiteranno all’autosorveglianza.