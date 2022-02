Il Giro di Sicilia passerà anche da Sommatino in occasione della terza tappa

SOMMATINO. Passerà anche da Sommatino il Giro di Sicilia 2022 di ciclismo. Lo ha reso noto il sindaco Elisa Carbone. Il primo cittadino di Sommatino ha detti che il Giro di Sicilia EOLO 2022 attraverserà anche il territorio di Sommatino.

Il Giro di Sicilia si svolgerà dal 12 al 15 aprile, con quattro tappe: partenza da Milazzo, traguardi a Bagheria, Caltanissetta, Piazza Armerina e Etna (Piano Provenzana) per un totale di 662 km. Il passaggio da Sommatino avverrà durante la terza tappa. Il sindaco ha pertanto invitato la popolazione a prepararsi per accogliere al meglio questo grande evento che interesserà Sommatino e il suo territorio in occasione del prossimo Giro di Sicilia.