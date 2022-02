Casa Sanremo 2022: le farine della Nissena Molini Riggi per le pizze degustate al Festival

Dal Centro della Sicilia all’export in tutto il mondo passando, però, dalla Città dei Fiori. Le Farine della nissena Molini Riggi all’Area Food di Casa Sanremo, nel Palafiori che si trova a due passi dal Teatro Ariston, è uno dei tasselli di un puzzle che mostra il successo di un’azienda che si basa sulla qualità delle materie prime, la perseveranza delle tradizioni e la forza dell’innovazione.

Molini Riggi nell’arco di tre generazioni ha visto una crescita produttiva e qualitativa esponenziale al punto da essere stata notata da Enzo Piedimonte. Il Maestro pizzaiolo, a capo dell’organizzazione di Casa Sanremo, ha voluto che alla “base” delle pizze ci fosse proprio la farina del centro Sicilia.

L’organizzazione aziendale, dal Molino avviato da Calogero Riggi negli anni ’50, ha continuato a crescere sotto la guida del figlio Cataldo detto “Dino”, per poi “spiccare” il volo verso il mondo con i nipoti e odierni Marco (39 anni) e Alessandro (34 anni).

Tutti a Caltanissetta conoscono la qualità delle Farine di Molini Riggi e il ristorante “Grani in Pasta” che la famiglia ha avviato in via Libertà di fronte al Tribunale nel quale si può scegliere tra menù superbi con piatti pronti e pasta secca o fresca.

“La sponsorizzazione a Sanremo per il secondo round nasce grazie all’intervento del maestro pizzaiolo Enzo Piedimonte – commenta Marco Riggi – che ha un’amicizia con il padrone di casa, Vincenzo Russolillo. Piedimonte è il nostro Tecnico Capo dell’Area Pizza e ‘trait d’union’ con la città dei fiori, uno dei personaggi di spicco della pizza napoletana che oggi è un ritratto sano della Sicilia, visto che si spende da decenni per Messina e da 5 anni per il gruppo Riggi. Siamo contenti di questo spazio riservato da Sanremo e facciamo conoscere i nostri grani autoctoni lavorati con il metodo biologico e il convenzionale per una farina per pizza che assume connotati apprezzabili sia di profumo che di sapore. Il massimo che si possa ottenere da un connubio pizza napoletana e grani siciliani, perché la pizza viene alla luce tradizionalmente nel capoluogo campano mentre i migliori cereali sono in Sicilia completando l’eccezionale qualità. Nella manifestazione, abbiamo una decina di pizzaioli che sono nostri clienti e altri che non lo sono ma che valorizzeranno i nostri prodotti messi a disposizione”.

Le pizze di Molino Riggi non si fermeranno a Sanremo e già i titolari hanno avviato il loro nuovo ramo progettuale con il “Molino Sineri” di Assoro (Enna), diventerà il primo stabilimento in Sicilia per la produzione di farine esclusive per pizza e lievitati (quali panettoni e colombe) con un personale brand: “Pizza Maestro” per la sezione salata e “Dolce Maestro” per quella dolce.