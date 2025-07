Autoarticolato bloccato in Galleria a Enna, chiuso tratto A19

A causa di un incidente autonomo, un autoarticolato è rimasto bloccato all’interno della galleria Scaldaferro sull’autostrada A19, al chilometro 116,200 nei pressi di Enna. Lo rende noto l’Anas spiegando che la galleria è interdetta al traffico per consentire il recupero del mezzo pesante e per effettuare la messa in sicurezza dei luoghi. Sono state istituite temporanee deviazioni: i mezzi diretti a Catania vengono fatti uscire allo svincolo di Caltanissetta; i mezzi diretti a Palermo escono allo svincolo di Enna. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e le squadre Anas.