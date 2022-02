Campofranco. Conferita cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto, cittadino della Nazione”

CAMPOFRANCO. Con una doppia manifestazione civile ed istituzionale la comunità di Campofranco ha conferito, tramite i propri organi istituzionali, la cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto, cittadino della Nazione.”

Una prima iniziativa in occasione delle celebrazioni dei caduti in guerra e la successiva ratifica ufficiale in consiglio comunale dove la proposta del Sindaco è stata votata all’unanimità da tutti i consiglieri. Il Milite Ignoto, identificazione dei propri cari dispersi in guerra per una popolazione in lutto, è simbolo della memoria delle gesta di eventi e fatti di guerra tra i più significativi della storia, sui quali si sono costruiti i valori fondanti, di libertà e democrazia, dell’Europa moderna. Dopo un secolo, celebrare il Milite Ignoto significa rendere omaggio alla forza, al valore e alla tenacia di tutti coloro che, in ogni tempo e in ogni occasione si sono sacrificati per la Patria.

Cogliendo questa importante ricorrenza, nel rispetto dell’autonomia decisionale delle singole Amministrazioni, Leoluca Orlando presidente dell’ANCI Sicilia e il Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino hanno desiderato condividere con tutti i sindaci di Sicilia l’iniziativa promossa dal Gruppo delle Medaglie d’oro al valor militare d’Italia per mantenere alto e vivo il culto della memoria del Milite Ignoto, a ricordo e onore del sacrificio di quanti hanno eroicamente donato la propria vita a difesa di quella degli altri, per amore della Patria e in nome della libertà.

“Il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto – ha concluso il sindaco Rino Pitanza – non solo per rendere omaggio alla figura del caduto in guerra ma anche per renderlo “cittadino” di tutta la Nazione.