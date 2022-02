Campofranco aderisce alla campagna nazionale contro l’uso delle bomber sulle popolazioni civili

CAMPOFRANCO. Insieme ad altri 200 altri comuni d’Italia, anche Campofranco ha aderito alla campagna nazionale contro l’uso delle bombe sulla popolazione civile.

L’obiettivo, come ha spiegato il sindaco Rino Pitanza, è quello di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti e di promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra. L’iniziativa è stata lanciata ufficialmente a Parma lo scorso novembre in occasione dell’Assemblea Nazionale dei Comuni d’Italia e la delibera di Giunta comunale è stata indirizzata alla Commissioni Esteri e i gruppi per i diritti umani della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica con l’invito a sostenere, attraverso idonee iniziative d’indirizzo parlamentare, il percorso diplomatico per l’adozione della Dichiarazione Politica Internazionale sulle Armi Esplosive, al fine di garantire migliore protezione e assistenza umanitaria alle popolazioni civili coinvolte loro malgrado nelle guerre urbane.