Amadeus, Jovanotti ed il valore dell’amicizia: “Lorenzo non ha percepito un centesimo”

“Jovanotti non e’ venuto come super-ospite ma come super-amico. Non era una presenza concordata: lo ha fatto per amicizia, non ha percepito un centesimo”. Amadeus rimanda al mittente i dubbi sull’opportunita’ di avere Jovanotti, autore del brano in gara di Morandi, prima al fianco di quest’ultimo nella copertina e poi con uno spazio tutto suo, alla luce anche della vittoria nella serata di ieri.

“Ogni cantante in gara e’ libero di portare chi vuole e libero di interpretare la canzone che vuole, anche un suo successo. E di annunciarlo o meno – ha aggiunto il conduttore e direttore artistico -. La presenza di Lorenzo non la conoscevo neanche io fino a 24 ore fa. All’ultimo e’ stato concordato un evento a sorpresa: erano tre anni che speravo venisse. E’ venuto per amicizia verso Gianni e si e’ fermato perche’ un altro amico glielo ha chiesto”. “Credo che la gente sia estremamente intelligente e non veda sempre il marcio in ogni cosa. Non c’e’ questa sensazione neanche da parte degli stessi cantanti”, ha concluso.