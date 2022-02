A Sommatino somministrate 200 dosi di vaccino anti Covid. Ora l’appuntamento è per domenica con l’open day per bambini da 5 a 11 anni

SOMMATINO. Si sono svolte a Sommatino le operazioni di vaccinazione anti Covid. Le dosi somministrate sono state 200. A renderlo noto è stata il sindaco Elisa Carbone che ha anche annunciato che ci si prepara ora all’open day di domenica 13 febbraio che sarà destinato ai bambini nella fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

Sarà possibile effettuare senza prenotazione sia la prima che la seconda dose. Per evitare assembramenti invitiamo i genitori a recarsi presso il poliambulatorio in viale Aldo Moro per ritirare la modulistica necessaria, in modo da poterla compilare prima.