Sommatino. Oggi 200 vaccinazioni anti Covid ma solo per i prenotati. I casi di positività salgono a 41

SOMMATINO. Il numero dei pazienti positivi nel Comune di Sommatino è di 41. Lo ha sottolineato il sindaco Elisa Carbone. Dunque, sale ancora la curva del contagio in paese. Nel frattempo, sono iniziate oggi le vaccinazioni Anti Covid. C’è da dire che i 200 posti disponibili si sono esauriti nel giro di poche ore.

“Purtroppo – ha rilevato il sindaco – il numero dei vaccini non dipende da noi ma dalla disponibilità dell’Asp; cercheremo di concordare una nuova data prima possibile”. Le vaccinazioni stamani andranno avanti sino alle 13 presso il Poliambulatorio in viale Aldo Moro. Non saranno effettuate vaccinazioni in assenza di prenotazioni.