Sicilia, estorsioni: bomba contro autolavaggio a Siracusa

Una bomba e’ esplosa nella notte, intorno all’una, contro un autolavaggio in via delle Magnolie, a Cassibile, quartiere a sud di Siracusa. L’esplosione ha danneggiato l’ingresso dell’attivita’ commerciale e il boato e’ stato avvertito dai residenti della zona che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno già compiuto i sopralluoghi nel locale e allo stesso tempo prelevato le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per provare a definire gli autori di questa intimidazione. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti un messaggio del racket delle estorsioni.

Proprio ieri, in prefettura, si e’ riunito il Comitato per l’Ordine e la sicurezza convocato per discutere della catena di avviso pubblicamenti ad Augusta nei confronti di imprenditori, commercianti ed esponenti politici. Nei giorni scorsi, l’auto di un consigliere comunale e’ stata data alle fiamme mentre al padre albergatore e’ stata ricapitata una bomba del gas sistemata a ridosso della sua struttura