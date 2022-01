Sicilia arancione, Musumeci “La aspettavamo, ma basta logica colori”

PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia passa in zona arancione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio di colore dell’Isola, arancione al pari di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Piemonte.

“La zona arancione arriverà come arriverà per altre regioni italiane. La aspettavamo da una settimana perchè quello che conta è il numero dei ricoveri nei reparti in terapia intensiva e sub intensiva”, ha commentato il presidente della Regione, Nello Musumeci, commentando la decisione del governo. “Mi spiace che il 77% di quei posti letto sia occupato da persone non vaccinate”. “Sta però crescendo il numero dei primi vaccini: segno di gente che si sta convertendo – ha aggiunto parlando da Catania -. Se riuscissimo a passare dall’attuale 88% di gente vaccinata anche con una sola dose al 95% credo che avremmo raggiunto un risultato significativo”.

Musumeci ha spiegato che “come Regione ci stiamo battendo in sede di conferenza con lo Stato per dire basta alla logica dei colori: è superata proprio perchè è assurdo, ad esempio, considerare malato un positivo asintomatico”.

(ITALPRESS).