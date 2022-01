San Cataldo. L’assessore Guttilla intende istituire una task force con associazioni e imprese per affrontare la situazione pandemica

SAN CATALDO. Un incontro con le associazioni di categoria presenti nel territorio al fine di discutere le problematiche e i possibili sviluppi del territorio anche in situazione pandemica, come quella in cui ci si trova in questo momento. E’ quello che l’assessore alle Attività Produttive, Fiere e Mercati Marianna Guttilla, il Sindaco Gioacchino Comparato e l’Assessore all’ambiente Michele Giarratano hanno avuto a Palazzo delle Spighe.

All’incontro hanno partecipato le associazioni: CNA, Confindustria, Confartigianato, Coldiretti, Conf. Italiana Coltivatori, Confagricoltura, Confcommercio Caltanissetta, Confesercenti Caltanissetta, Presidente Provinciale FenImprese, Fenapi Provinciale Caltanissetta; con la presenza del Comando dei Vigili Urbani e della Tenenza dei Carabinieri.

Dato l’aumento dei contagi e il conseguente ingresso del Comune di San Cataldo in zona arancione, l’assessore Guttilla ha chiesto di istituire una task force con le associazioni, con lo scopo di raccogliere le richieste delle imprese e avere, inoltre, un confronto continuo per capire quali misure adottare in questa fase o in un’eventuale zona rossa. Ciò in quanto l’amministrazione presta molta attenzione alla situazione epidemiologica, salvaguardando innanzitutto la salute dei concittadini pur restando a fianco e a sostegno delle imprese.