Pakistan: ragazza di 14 anni si spara e muore mentre gira video TikTok

In Pakistan una ragazza di 14 anni è morta dopo essersi sparata accidentalmente mentre stava girando un video su TikTok, la popolare piattaforma per video brevi. E’ accaduto nella città di Hyderabad. “Il proiettile le ha attraversato lo stomaco causando la sua morte”, hanno spiegato i dottori. Nel 2021 in Pakistan quattro giovanissimi hanno perso la vita mentre stavano girando video su TikTok.

L’incidente mortale è accaduto a Hyderabad, che è la seconda città più popolosa della provincia meridionale pachistana del Sindh, regione confinante con l’India. A renderlo noto è stata la polizia.