Mussomeli, presentazione a Gela del libro di Osvaldo Barba “Quando il sole sorge ad Ovest – Quelle persone semplici dei Professionisti della Salute.Incontro a scopo benefico.

MUSSOMELI – A distanza di pochi riogni, altro appuntamento di Osvaldo Barba a Gela per domani 5 gennaio alle ore 18 presso la Casa del Volontariato in Via Ossidiana n.27, per presentare il suo primo libro “Quando il sole sorge ad ovest – quelle persone semplici dei Professionisti della Salute”. Una presentazione che segue quella della settimana scorsa a Mussomeli, trasmessa in diretta FB e che sta registrando numerose visualizzazioni. All’incontro di domani pomeriggio saranno presenti il Vice presidente OPI di Caltanissetta Maria La Greca, il direttore dell’Hospice Gela Giovanni Paolo Alario, il direttore del Dipartimento Materno Infantile ASP Caltanissetta, Rosario Caci, il primario Rianimazione Gela Salvatore Damante, il coordinatore F.F. Rianimazione Gela Giuseppe Provinzano, il dirigente delle professioni Infermieristiche Giuseppe Iacona, il dirigente Medico di Presidio Valeria Cannizzo e il direttore Medicina Gela Biundo Antonino. Un incontro, in tempo di pandemia, in rispetto delle norme vigenti al riguardo, con l’esibizione del Green Pass all’ingresso, rispettando il distanziamento sociale in materia di contenimento della pandemia da Covid-19. Si tratta di un incontro, con finalità sociali, a scopo benefico, il cui ricavato andrà devoluto interamente ad una famiglia di Ravanusa, colpita duramente dalla tragedia delle settimane scorse.