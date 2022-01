Mussomeli, consiglio comunale 28 gennaio seduta ordinaria. Debito fuori bilancio ed altro

MUSSOMELI – Convocato dal presidente Gianluca Nigrelli per il 28 gennaio prossimo, alle ore 18,30, in seduta ordinaria, presso l’aula consiliare “Francesca Sorce”, il consiglio comunale per la trattazione del seguente ordine del giorno:1) Scelta degli scrutarori;2) Approvazione verbale seduta precedente; 3) presa d’atto ed approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio sanitari distrettuali D10: 4) Riconoscimento debito fuori bilancio spese per ritardato pagamento fatture Sodexo Motivation Solution Italia srl. Accordo bonario; 5) Fondo perequativo degli Enti locali art.11 L.R.9/2020. Riduzioni tributi locali anno 2020. Rendicontazione somme all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. Dipartimento delle Autonomie Locali Servizio 6. Erogazione saldo.