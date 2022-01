Il sindaco Comparato: “A San Cataldo emergenza Covid insostenibile; le persone sono allo sfinimento; mancano riscontri; domani chiederò incontro all’Asp”

SAN CATALDO. “La situazione legata all’emergenza covid nel nostro territorio sta diventando totalmente insostenibile, stiamo ricevendo numerosissime telefonate da parte di cittadine e cittadini sancataldesi, tra loro giovani e giovanissimi, persone adulte e anche tanti anziani, che ormai da giorni non ottengono più alcun riscontro da parte degli Enti preposti alla gestione della pandemica in corso”.

Così il sindaco Gioacchino Comparato in una dura nota a proposito della situazione epidemiologica in atto a San Cataldo dopo si è, al momento, a 200 casi accertati di positività .

“I casi positivi – ha aggiunto – purtroppo, come sappiamo bene, sono aumentati vertiginosamente a cavallo di queste festività, e nel frattempo registriamo la quasi totale assenza degli organismi preposti sotto il profilo dai mancati riscontri. In considerazione delle troppe problematiche che ci vengono segnalate quotidianamente e riportate anche oggi sulla stampa locale dal consigliere comunale Maurizio Lombardo e da Laura Lipari, ribadiamo la necessita di intervenire con urgenza. Le persone sono allo sfinimento e noi siamo al loro fianco. I cittadini di San Cataldo e dell’intero territorio nisseno non possono essere trattati in questo modo”.

Il sindaco ha poi ribadito: “Ho già sollecitato ripetutamente i vertici dell’Azienda sanitaria provinciale, chiedendo un loro intervento immediato. Inoltre, già nella giornata di domani chiederò un incontro agli stessi dirigenti per avere risposte puntuali”.