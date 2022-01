Green pass: Coldiretti, 10 milioni a casa, consumi stravolti

Consumi stravolti da circa 10 milioni di italiani a casa perche’ positivi al Covid, hanno avuto contatti a rischio e sono in quarantena o sono in smart working. E’ quanto stima la Coldiretti in riferimento alle nuove misure adottate per evitare la pandemia Covid anche con l’entrata in vigore l’obbligo del super green pass.

Il risultato – sottolinea la Coldiretti non avere di verde passare rafforzato necessario per mangiare fuori. Una domanda che tuttavia non e’ sufficiente a coprire le perdite e sostenere i bilanci del settore.

La situazione di difficolta’ non coinvolge solo le 360 ​​mila realta’ della ristorazione ma – continua la Coldiretti- si fa sentire a cascata sull’intera filiera agroalimentare con disdette di ordini soprattutto nelle localita’ turistiche per le forniture di molti prodotti agroalimentari, dal vino all’olio, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura ma anche su salumi e formaggi di alta qualita’ che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco.

In alcuni settori come quello ittico e vitivinicolo la ristorazione – precisa la Coldiretti – rappresenta addirittura principale il canale di commercializzazione per fatturato. Il risultato e’ che sono mancati acquisti in cibi e bevande da parte della ristorazione per un valore di circa 5 miliardi rispetto a prima della pandemia che – conclude la Coldiretti- colpiscono ben 740 mila aziende agricole e 70 mila industrie alimentari presenti nella filiera agroalimentare