Caltanissetta. Fausto Terrana è il nuovo segretario provinciale dei Giovani Democratici

CALTANISSETTA. Si è svolto il Congresso Provinciale dei Giovani Democratici della Provincia di Caltanissetta. A causa dell’emergenza pandemica, si è preferito optare per una modalità online sulla piattaforma Google Meet.

Il congresso ha eletto all’unanimità Fausto Terrana segretario provinciale. Studente di giurisprudenza, 21 anni, ha affermato “la necessità di costruire una casa all’interno della quale ci si possa sentire parte di una storia condivisa. Dentro una casa si ci sta perché si condividono quei valori anche se sui temi e sulle modalità si possono tranquillamente avere visioni discordanti, purchè si ponga al centro il dibattito ed il confronto. E dentro questa casa si deve programmare. La programmazione è quell’elemento che consente di governare i processi, non subendoli. La fuori c’è una generazione che ha ereditato un mondo difficile ed incerto, e se così tante persone decidono di mettersi in gioco non lo fanno per inseguire misere ambizioni personali.”

Il congresso si è aperto con i saluti del segretario Regionale PD Anthony Barbagallo, la Commissaria GD Elisa Carbone, i Segretari Nazionali GD Caterina Cerroni e Raffaele Marras, il Presidente della Direzione Regionale PD Antonio Ferrante, il Coordinatore Regionale della Rete degli Studenti Medi Peppe Barresi.

A seguire la relazione conclusiva del Segretario Provinciale uscente Marco Andaloro: “Concludo questi sei anni entusiasmanti con la certezza di aver gettato le basi, insieme a tanti ragazzi e ragazze, per continuare un percorso di rinnovamento del nostro partito e della nostra terra. Grazie al lavoro, alle iniziative e ai progetti la giovanile nissena viene riconosciuta per lo stile e l’unità che l’ha contraddistinta. Ai giovani che inizieranno questa nuova avventura il mio augurio di essere i protagonisti del loro tempo.“

Il congresso è stato dedicato ad Emanuele Macaluso, storico dirigente nisseno del PCI scomparso un anno fa.

La segreteria Provinciale sarà composta da: Eduardo Capobianco (Vice Segretario), Eugenia Campo, Federica Giarratano, Salvatore Nastasi e Francesco Carletta.