Caltanissetta, Birrificio Realmalto premiato al “Best Italian Beer” 2021

Si è svolto il concorso nazionale “Best Italian Beer” 2021, il birrificio artigianale Realmalto di Caltanissetta si è distinto vincendo diversi premi, ed eccellendo in diverse categorie. Il birrificio Realmalto, sito in via Due Fontane 106 a Caltanissetta, ha iniziato la sua attività nel mese di maggio 2018 e già si era distinto al suo primo concorso nazionale nel 2019 portando a casa la medaglia d’oro con la birra artigianale Bruggia.

Il mastro birraio Fausto Lentini insieme al suo team ha partecipato nell’anno appena concluso al concorso nazionale “Best Italian Beer” 2021, organizzato da FederBirra e rivolto a tutti i produttori di birra artigianale italiana. L’obiettivo generale del premio e del progetto è quello di selezionare le migliori produzioni italiane, suddividendole per categorie di prodotto, secondo criteri di valutazione rimessi a una giuria popolare.

Nella categoria Belgian White, è spiccata la birra artigianale Sikelia “la bianca di sicilia”, vincendo il primo premio “Luppolo d’oro” in questa categoria e guadagnandosi anche “Etichetta d’argento”, valorizzando i sapori del proprio territorio e di tutta la Sicilia. Oltre a quest’importante risultato il birrificio artigianale Realmalto ha ottenuto ottimi risultati nella categoria English Brown vincendo il “Luppolo d’argento” con la birra artigianale Queen, e nella categoria English old (strong) ale con la Queen Barrel, birra non ancora commercializzata ma che è stata sperimentata dal mastro birraio.

Infine è stata data la “Gran Menzione” alla già conosciuta e premiata birra artigianale Bruggia nella categoria Belgian pale ale.

Il birrificio Realmalto è una piccola realtà, che puo essere visitata, e che può fregiarsi del marchio Indipendente Artigianale una garanzia Unionbirrai. Le sue birre rappresentano i valori culturali, la sensibilità e la personalità del territorio e del birrificio. Il traguardo raggiunto fa onore all’azienda per la tenacia e il lavoro svolto, definendosi un eccellenza non solo nissena, ma anche siciliana.