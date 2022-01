A Mussomeli in netta diminuzione la curva del contagio da Covid. In un solo giorno oltre 100 positivi

MUSSOMELI. C’è un saldo in netta diminuzione di 92 positivi al Covid (+12 e – 104). A renderlo noto è stato il sindaco Giuseppe Catania nel suo report giornaliero. Ad oggi, dunque, sono 225 i positivi complessivi, di cui 223 domiciliari senza sintomi o con sintomi leggeri e 2 ospedalizzati.

Tutti i soggetti positivi si trovano già in isolamento. Il sindaco, in ogni caso, ha trovato utile segnalare che si è di fronte ad una nuova fase della pandemia che, come dicono gli esperti, sta lentamente evolvendo verso la endemia (dunque minore aggressività e pericolosità in chi è vaccinato, seppur maggior contagiosità).