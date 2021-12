Villalba s’ illumina “Accendiamo il Natale”

VILLALBA – Aspettando il Natale. Domenica 19 dicembre – Alle ore 18,30 Accensione dell’Albero di Natale. Arrivo di Babbo Natale con tante dolci sorprese per i più piccoli. Lunedì 20 dicembre alle ore 17,00 Animazione per i bambini con giocolieri musica, sculture con palloncini modellabili, bolle di sapone giganti, degustazione prodotti tipici. Mercoledì 22 dicembre alle ore 19,30- Concerto di Natale “Jubilate Deo” a cura di Palermo Classica Chamber Orchestra e il soprano Nadezheda Spassakaya presso la Chiesa Madre; Lunedì 24 dicembre. alle ore 17,00 Street Band con i New Sicily con babbo Natale e tante dolci sorprese per i più piccoli; alle ore 23 dopo la Santa Messa scambio di auguri in Piazza Vittorio Emanuele