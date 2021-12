Serradifalco. La Giunta approva progetto per impianto video sorveglianza del centro abitato

SERRADIFALCO. La Giunta intende dotare il centro abitato e le periferie di un nuovo sistema di video sorveglianza in modo da alzare ulteriormente il livello di sicurezza e controllo del territorio, per cui ha deciso di presentare un progetto per la realizzazione di un impianto di video sorveglianza del centro abitato con 60 telecamere di ultima generazione e di richiedere il relativo finanziamento.

Le telecamere saranno collegate direttamente con una centrale operativa che avrà sede negli uffici della Polizia municipale e il materiale video sarà nella disponibilità delle forze dell’ordine per eventuali indagini legate all’accertamento di reati di varia natura e genere.

Per il 2021 il Ministero dell’Interno, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, ha previsto una spesa di 21 milioni di euro per la realizzazione di impianti di video sorveglianza in Italia. Il progetto è stato corredato di relazione tecnica – illustrativa, ma anche di uno studio di pre fattibilità ambientale, del piano per la sicurezza e del quadro economico della spesa.

Lo studio di fattibilità presenta un importo complessivo di 184.315,89 euro. Il progetto in questione sarà inserito dall’amministrazione comunale all’interno del Piano Triennale delle Opere Pubbliche che sarà pertanto aggiornato.