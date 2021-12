Scontro fatale tra monopattino ed auto: morto tragicamente un quarantottenne.

Un uomo di 48 anni è morto dopo uno scontro tra il monopattino su cui viaggiava ed un’auto. E’ accaduto a Roma nella serata di ieri. Il tragico incidente è avvenuto in via Cesare Federici, all’intersezione con via Cristoforo Colombo. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale e il personale del 118.

Si sono purtroppo rivelati inutili i tentativi del personale medico che non ha potuto che constatare il decesso dell’uomo. Saranno gli investigatori a ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente. (foto di repertorio).