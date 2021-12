San Cataldo. Divieto utilizzo di botti e petardi: stretta della Polizia Municipale con controlli serrati

SAN CATALDO. Arrivano aggiornamenti da parte del sindaco relativamente alla questione legata all’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici. “Questa mattina -–ha detto Comparato – ho dato mandato alla Polizia Municipale di aumentare i controlli e fare un giro per tutte le vie di San Cataldo, per controllare il rispetto dell’ordinanza. Anche noi, l’Amministrazione al completo, in questo momento sono in giro a fare controlli”.

Dunque, giro di vite per quanto riguarda il divieto di botti a San Cataldo. Le violazioni a tale divieto, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Il divieto è valido già da ieri, 29 dicembre, fino al 6 gennaio prossimo. “Si tratta – ha ribadito il sindaco – di una decisione legata al buon senso e soprattutto alla tutela della salute e dell’incolumità della nostra Comunità”.