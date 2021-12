Rassegna stampa. Esplosione per una fuga di gas, studente agrigentino muore in Portogallo

Un agrigentino di 27 anni, Dario Di Nolfo, è morto ieri a Lisbona in Portogallo per le ferite riportate nell’esplosione causata da una fuga di gas. La tragedia si è verificata venerdì sera e Dario non è riuscito a sopravvivere alle ustioni provocate dall’incendio. Altre cinque persone sono rimaste ferite nell’esplosione mentre sono state danneggiate auto, negozi e finestre di alcune abitazioni della zona. Di Nolfo si trovava in Portogallo nell’ambito dei programmi universitari legati a Erasmus.