Pillola anti-covid, ok dell’Ema: arriverà in Italia a Gennaio

A gennaio anche in Italia arriverà la pillola anti Covid. L’annuncio è arrivato da Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Ema e consulente del commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. “L’Ema ha dato il via libera. Monlupiravir, insomma, si è rivelato molto meno importante di quello che pensavamo. Quella della Pfizer sembra molto molto più utile. Arriverà, veramente, penso a giorni il via libera e la disponibilità ai primi di gennaio”.

Si chiama Paxlovid il farmaco che ha superato l’esame dell’agenzia europea del farmaco. La conferma poco dopo da Così da Andrea Costa. sottosegretario alla Salute: “Ci auguriamo ed è auspicabile che arrivi e probabilmente arriverà ma dobbiamo fare una riflessione: parliamo di cure e per poterle fare devi prenderti il Covid, io preferisco non prenderlo e oggi l’unica arma che abbiamo è il vaccino”.