Mussomeli, per il Covid c’è l’ordinanza del sindaco; divieto assembramenti negli spazi pubblici

MUSSOMELI – C’è l’ordinanza n.100 del 30 dicembre 2021del sindaco, al fine di contenere la diffusione del contagio per evitare assembramenti, sopratutto nella fascia adolescenziale. Pertanto, a decorrere da oggi, 31 dicembre 2021 e fino al 10 gennaio 2022 è disposto il DIVIETO di assembramento nel Piazzale Mongibello, nel Piazzale del Castello, in Piazza Roma, in Piazza della Repubblica e nella adiacente Villa comunale, nella Villa Falcone–Borsellino e nelle vie pubbliche di ritrovo nelle quali si registra la presenza di pubblici esercizi e nelle relative vie adiacenti.Nei luoghi chiusi e all’aperto è fatto obbligo di osservare la distanza interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo scrupoloso delle mascherine di protezione delle vie respiratorie, al fine di garantire la tutela delle persone nel contenimento della diffusione da Covid-19. È, comunque, fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti che possono continuare a svolgere, regolarmente e nel rispetto delle norme, la loro attività di pubblico esercizio.