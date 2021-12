Mussomeli, Osvaldo Barba presenta la sua prima fatica: “Quando il sole nasce ad Ovest”

MUSSOMELI – Appuntamento per mercoledì prossimo 29 dicembre 2021, alle ore 19, presso la sala di rappresentanza del Palazzo Sgadari per la presentazione del libro “Quando il sole nasce ad Ovest”, di cui è autore Osvaldo Barba. Un infermiere, conosciuto in paese de non solo, già sindacalista del Nursind con laurea in Scienze della Comunicazione presso Università Internazionale Uninettuno di Roma con una tesi sul personale sanitario e in particolare sugli infermieri. Da ricordare che l’ingresso è consentito ai possessori di Green Pass, rispettando le regole del distanziamento sociale in materia di contenimento della pandemia da Covid – 19.