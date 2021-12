Mussomeli. Dopo le festività di fine anno saranno avviati i lavori in piazza Caltanissetta e via Santa Maria Annunziata

MUSSOMELI. Il sindaco Giuseppe Catania, in queste ultime ore, ha dato alcune importanti novità per quanto riguarda l’avvio dei lavori di ripristino Piazza Caltanissetta e Via Santa Maria Annunziata.

“A seguito delle intense piogge cadute nei mesi di ottobre e novembre scorso si sono registrati, tra le altre cose, importanti cedimenti di alcuni tratti di strade principali, a forte transito veicolare e pedonale (Piazza Caltanissetta e Via Santa Maria Annunziata)”, ha detto il sindaco che ha aggiunto: ” Nei giorni scorsi è stato effettuato, sul posto, un sopralluogo con i tecnici della Protezione Civile Nazionale per valutare la possibilità di uno specifico finanziamento”.

Il sindaco ha poi concluso: “In ogni caso l’ufficio tecnico del comune è già a lavoro per la definizione del progetto tecnico necessario per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino. I lavori verranno avviati subito dopo le festività di fine anno”.