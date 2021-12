Mussomeli, dirigenti Fratres e Misericordia incontrano studenti del “G.B.Hodierna”. Donazione del sangue e servizi del volontariato.

MUSSOMELI – I gruppi dirigenziali della “Fratres” e della “Misericordia hanno incontrato, ieri mattina, gli studenti dell’Istituto scolastico “G. B. Hodierna”, di cui è dirigente Maria Rita Cumella. Un incontro di sensibilizzazione, di informazione e formazione sui servizi resi dai sodalizi alle comunità del territorio. Un incontro che ha registrato anche la partecipazione del presidente Associazione Fasted (Talassemici di Caltanissetta) Gaetano Infuso. Presenti il presidente provinciale Fratres Calogero Genco, la delegazione della Fratres di Mussomeli col suo presidente Vincenzo Sorce ed il suo segretario Marilena Pastorello, la delegazione della Misericordia col suo governatore, vice governatore, consigliere e volontari, rispettivamente, Vittorio Catania, Francesco Messina, Pinuccio Favata ed Enzo La Greca, che si sono alternati coi loro interventi. Nello specifico, il responsabile dello sportello “Solidarietà Sociale e disabilità”, Pinuccio Favata, ha illustrato finalità e modalità dello sportello, che rimane aperto ogni martedì e venerdi dalle ore 16,30 alle 19,00. Anche i ragazzi del servizio civile dei due sodalizi sono intervenuti con le loro testimonianze e sollecitazioni alla donazione del sangue e al dono alla Misericordia del proprio tempo libero per i servizi di volontariato, tanto utili, e, talvolta, anche tanto necessari, alla comunità. Anche il presidente Anfuso è intervenuto, parlando della Talassemia. C’è stata anche una simulazione di barellamento da parte del governatore Vittorio Catania, coadiuvato dai ragazzi del servizio civile. Le conclusioni sono state affidate al medico in pensione dott.Mario Difrancesco che ha parlato della Fratres e della Misericordia. Da sottolineare l’attenzione e l’interesse mostrato dai ragazzi delle classi 4^ e V^ dell’Hodierna che, alla fine, hanno fatto dono di generi di prima necessità (c’era di tutto) alle due Associazioni di Volontariato per la successiva distribuzione alle famiglie bisognose, anche in occasione delle festività natalizie. L’incontro era iniziato con i saluti della coadiuvatrice del dirigente scolastico Cumella, la prof.ssa Giovanna Milazzo, e moderato dalla professoressa Luvaro. Con lo scambio reciproco degli auguri natalizi si è concluso l’incontro.