Kentucky, ritrovati due bambini dispersi dopo il terribile tornado: sono sopravvissuti in una vasca da bagno

Aveva messo i suoi due nipoti, di tre e 15 mesi, in una vasca da bagno con una coperta, un cuscino e una Bibbia. Quando il tornado del 10 e 11 dicembre, che ha devastato buona parte del Kentucky facendo decine di vittime, ha raggiunto anche la sua casa, la vasca è stata scaraventata fuori con i bambini dentro. Oggi si è scoperto che i due piccoli sono stati ritrovati ancora in vita nel cortile della casa della loro nonna, sotto la vasca, capovolta.

Sopravvissuti per miracolo – A raccontare la storia a lieto fine è stata la donna, Clara Lutz, a Wfie-Tv: i suoi Kaden, 15 mesi, e Dallas, 3, sono salvi e le autorità dell’ufficio dello sceriffo le hanno riportato i suoi due nipotini. Clara ha spiegato di aver messo i due bambini nella vasca per cercare di proteggerli, in attesa dell’arrivo del tornado. Ma ben presto la casa, che si trova nella contea di Hopkins, ha iniziato a tremare.

La casa della nonna completamente distrutta – Anche la vasca allora è stata portata via, mentre Clara veniva colpita alla nuca dal serbatoio dell’acqua. La donna ha detto di aver cercato i bambini ovunque, tra le macerie della sua casa, completamente distrutta dal tornado, ma inutilmente. “Ho pregato il Signore che riportasse a casa i miei due bambini”, dice. Poi, il ritrovamento: la vasca era nel suo cortile, capovolta, con i bambini.

Secondo le autorità locali, nel Kentucky si contano almeno 75 morti dopo il terribile tornado che ha devastato il territorio dello Stato.